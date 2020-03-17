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17.03.20 14:57

Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом, - МЗС

МЗС повідомляє, що ситуація з поверненням туристів в Україну з міст Шарм-ель-Шейх і Хургада є повністю контрольованою.

Українці, які перебувають у Єгипті, повернуться додому вже найближчим часом, - МЗС

Про це інформує пресслужба МЗС, передає Цензор.НЕТ.

"Усі без винятку туроператори виконують взяті на себе зобов'язання. Очікується, що туристи в готелях, закритих на карантин, скоро повернуться в Україну", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що консул України перебуває в Шарм-ель-Шейху і підтримує постійний зв'язок із представництвами туроператорів і нашими громадянами.

"МЗС України вчергове звертається із закликом до наших співвітчизників утриматися від будь-яких поїздок за кордон, навіть якщо туроператори або авіакомпанії продовжують продавати тури", - підсумували у відомстві.

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