Лікарні катастрофічно не готові. Скоро буде дуже багато роботи, знадобиться будь-яка допомога, - бізнесмен Ставніцер про зустріч із Зеленським щодо коронавірусу

Про це за результатами зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським написав на своїй сторінці у фейсбуці бізнесмен Андрій Ставніцер, передає Цензор.НЕТ.

"Я брав участь у зустрічі президента з бізнесом на тему мінімізації наслідків пандемії в Україні. Відверто кажучи, новий для мене досвід, коли держава запрошує до співпраці і просить допомоги. Зазвичай ми намагалися триматися подалі і часто діяли всупереч. Домовилися створити окремий фонд, з якого країна зможе забезпечувати лікарні необхідними засобами. Крім грошей, будемо допомагати людьми, ресурсами, логістикою, досвідом. На зустрічі було 15 бізнесменів, зокрема Петрашко, Пінчук, Ахметов, Коломойський, Олександр Ярославський, Веревський, Сергій Тігіпко, Гайдук, Воронов, Владислав Чечоткін, Клімов. У кожного свої компетенції", - розповів він.

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"Першочергове - апарати для штучної вентиляції легенів. З цим все погано, лікарні катастрофічно не готові. І тести потрібні обох типів - експрес та ПЛР. З тестами питання більш-менш вирішено, в суботу приїде перший 1 млн експрес-тестів, за словами президента, їх насамперед передадуть на передову", - додав бізнесмен.

"Я з Катериною Ножевніковою вже купив для Одеської інфекційної лікарні 2 апарати ШВЛ, але потрібні ще. Їх неможливо знайти - якщо у вас є інформація, хто продає, будь ласка, напишіть", - акцентував він.

"Що може зробити кожен з нас - допомогти літнім людям залишитися вдома. У деяких випадках змусити це робити. В Україні 13 мільйонів пенсіонерів. Статистика Італії дуже сумна - 10-15% літніх людей, тобто 1,5 млн у нашому випадку, може померти. Доволі вагомий привід, щоб не виходити з дому за жодних обставин. Ми будемо працювати над тим, щоб самотнім людям похилого віку забезпечувати доставку продуктів додому. Упевнений, у селищах сусіди стежать один за одним, а у великих містах багато самотніх людей похилого віку. Кожен з нас може про це подбати і, наприклад, залучити молодь, яка нудьгує на карантині, до тимурівських активностей, про які вони, напевно, навіть не чули", - пояснив Ставніцер.

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"Ми з Катею займемося переформатуванням "Добрий обід. Час жити", розширимо географію, складемо максимально велику базу самотніх пенсіонерів, будемо розвозити продукти та ліки. Але нас навряд чи вистачить на всю Одесу, тому особисто прошу кожного - будь ласка, згадайте своїх сусідів, комусь із них ви в буквальному сенсі можете врятувати життя. Я особисто і група TIS допомагатимемо Одесі, області та всій країні стільки, скільки буде потрібно. Скоро в області буде дуже багато роботи, знадобиться будь-яка можлива допомога від кожного з вас. З цього приводу окремо напишу найближчим часом. А поки наполягаю: супергероєм зараз стане той, хто вивить силу сидіти вдома і подбає, щоб так само зробили батьки", - резюмував він.



