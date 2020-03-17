Путін із дводенним візитом відвідає окупований Крим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Повідомляється, що Путін перебуватиме на окупованому півострові 18-19 березня. Планується, що під час візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського моста.

Також у ході візиту Путін зустрінеться з так званим главою півострова Сергієм Аксьоновим.

Як повідомлялося, 23 грудня 2019 року президент РФ Володимир Путін в окупованому Криму взяв участь у заходах, присвячених відкриттю залізничного руху Керченським мостом.

Завершення будівництва залізничної ділянки Керченського моста і відкриття сполучення з Кримським півостровом без згоди Києва є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України, заявив офіційний представник Європейської зовнішньополітичної служби.

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