Головні наслідки коронавірусу для економіки побачимо через 3-6 місяців, - Петрашко

Про це з трибуни Верховної Ради сказав міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко перед призначенням його на посаду, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна і світ входять у дуже складну економічну ситуацію. Криза завжди очікувана, але завжди стається через непередбачувані чинники. Таким чинником став коронавірус, і насправді головні наслідки ми будемо бачити не зараз, а десь через 3-6 місяців. Це вперше, коли світова криза буде спричинена не фінансовими чинниками, а буде промислова і сервісна",- сказав Петрашко.

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Він спрогнозував, що як в усьому світі, так і в Україні від поширення коронавірусу постраждає насамперед виробнича сфера.

"З огляду на те, що я бачу, пріоритетними в економіці є два напрямки. Перший - підтримати і збалансувати українського виробника у ситуації, коли сусідні ринки будуть вводити протекціоністські заходи. Другий напрямок - створити фундаментальні умови для того, щоб український бізнес в Україні почувався добре", - сказав Петрашко.