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17.03.20 15:45

З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків

В Івано-Франківську рух громадського транспорту скоротили на 40%, з четверга його повністю припиняють.

З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків

Про це в Facebook  повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

"Випуск міського транспорту в нашому місті вже від сьогоднішнього дня скорочено на 40%. А з цього четверга рух транспорту буде припинено згідно Постанови Кабміну", - зазначив Марцінків.

Він зазначив, що зараз вирішується питання обмеження міжміського та міжобласного транспортного сполучення.

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"Це стосується і заборони масових скупчень людей, і заборони проведення розважальних і рекламних заходів ..., а також серйозно поставитися до позмінної або дистанційної роботи співробітників", - додав мер.

З 18 березня в Івано-Франківську повністю припинять рух громадського транспорту, - мер Марцінків 01

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