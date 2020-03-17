Кримінальна відповідальність, штрафи і залякування не рятують від коронавірусу, - Супрун

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє ексглава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Президент вчора у виступі заявив, що "досвід інших країн показує, що м’якотілість та ліберальність – це союзники коронавірусу". Поставить в один ряд м’якотілість і ліберальність, коли йдеться про ефективне реагування на пандемію — унікальна технологія, яку вирішила взяти на озброєння чинна влада", - підкреслила вона.

" М'якотілість — це коли ти кличеш олігархів радитись щодо кожного важливого питання і боїшся робити що-небудь без їхньої згоди. М’якотілість — це коли ти боїшся робити реальні зміни в судовій та правоохоронних системах, і не помічаєш політично вмотивовані справи проти ветеранів та волонтерів. М’якотілість — це коли ти бачиш в очах Путіна бажання миру, - додала Супрун.

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За її словами, відкритість і чесність до загрози коронавірусу і готовність до реагування, відверту розмову з громадянами та поради, а не накази - це не м'якотілість або ліберальність. Це здоровий глузд.

"Китай — не найуспішніша держава у протидії коронавірусу. Там, де діють значно ефективніше (Південна Корея, Німеччина, Таїланд) діють демократично і ліберально, і не граються в диктатури для боротьби з коронавірусом. Вони не закривають всіх вдома і зупиняють всю країну, а максимально зосереджуються на діагностуванні й відстежуванні всіх контактних осіб. Кримінальна відповідальність, штрафи та залякування — це до чого звикли вдаватись совки й росіяни у будь-якій незрозумілій ситуації. Це не рятує від коронавірусу", - зазначила Супрун.

Вона вважає, що в заходах, які в останні дні вживають уряд і парламент, стає все менше раціонального і все більше проявляється бажання максимально використовувати ситуацію в політичних цілях.

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"У мережі все частіше з’являються історії людей, які не можуть добитись нормального діагностування, медики розгублені і не достатньо інформовані, управлінці на містах дізнаються про заходи національного масштабу з новин та фейсбуку. Бережіть здоров'я, здоровий глузд і один одного. Крім подолання коронавірусу - ще дуже багато роботи", - підсумувала ексміністр.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський закликає українців не виходити на вулицю і анонсує жорсткі непопулярні заходи.