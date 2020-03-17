"ЄС" просить Зеленського, Шмигаля і Кличка переглянути рішення про закриття метрополітену

Про це йдеться в заяві політсили, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ми так і не отримали від влади обґрунтування необхідності закриття метро і усвідомленої відповіді, які наслідки для інфраструктури столиці і життєдіяльності країни матиме цей крок. Ми цілком поділяємо жорсткі заходи щодо запровадження карантину і самоізоляції громадян, при цьому ще раз звертаємо увагу команди Зеленського, що метро продовжує працювати в усіх європейських країнах, що потерпають від пандемії. У європейських столицях в метро роздають захисні маски, діють правила дезінфекції, жорсткі обмеження пасажирів (пересуваються тільки ті громадяни, які змушені працювати не дистанційно, зокрема й лікарі), дотримується дистанція між громадянами. Якщо в Києві зупиниться метро, як медики, працівники критичної інфраструктури та виробництв зможуть діставатися робочих місць? Усвідомлюємо, що метрополітен – це велике скупчення людей, але його закриття призведе до повного колапсу наземної транспортної інфраструктури столиці і створюватиме ще більше скупчення громадян у маршрутках, тролейбусах, а отже – нові ризики поширення хвороби", - заявили в "ЄС".

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"Звертаємося до команди Зеленського із закликом переглянути рішення про закриття метро і впровадити лише адекватні зміни в його роботі на час карантину, впровадити санітарні дезінфікуючі заходи, інший регламент, який у ці дні застосовують в інших європейських столицях. Партія ще раз заявляє про свою готовність до спільної конструктивної співпраці з владою і демократичними політичними силами для протидії коронавірусу. Ми готові делегувати депутатів нашої фракції до антикризового штабу, створеного в уряді, залучити наш професійний і фаховий потенціал для напрацювання реалістичних кроків подолання кризи", - закликали в партії.