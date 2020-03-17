Поліція забезпечує виконання обмежувальних заходів щодо коронавірусу в Києві, - Крищенко

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва з посиланням на начальника главку Андрія Крищенка, передає Цензор.НЕТ.

За словами Крищенка, для виявлення порушень створені робочі групи з числа співробітників поліції та Головного управління Держпроспоживслужби при Київській міськдержадміністрації (КМДА) для своєчасного реагування та проведення профілактичних і протиепідемічних заходів на території Києва.

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У главку підкреслюють, що правоохоронці будуть вести серед населення роз'яснювальну та профілактичну роботу, проте в разі виявлення порушень, будуть реагувати в рамках чинного законодавства.

Зокрема, згідно зі ст. 42 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення санітарних норм тягне за собою накладання штрафу на громадян. Відповідно до ст. 325 Кримінального кодексу України, за порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, передбачено покарання у вигляді штрафу до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.

"Крім цього, наголошуємо, що поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, згідно ст. 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку", - наголошується в повідомленні главку.

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Нацполіція Києва також звертає увагу на те, що з 12:00 18 березня 2020 року також ще припиняє свою роботу Центральний залізничний вокзал Києва і припиняється рух поїздів у всіх напрямках.

"Працівники відділу поліції на станції залізничного транспорту продовжують здійснювати перевірку вимог обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції", - інформують в поліції.