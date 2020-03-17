Трьох жителів Житомирської області, одного - Вінницької, двох - Слов'янська госпіталізували з підозрою на коронавірус

Про це повідомила Слов'янська міська рада, передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, ввечері 16 березня ще двоє жителів Слов'янська були госпіталізовані до інфекційного відділення (м. Костянтинівка) з підозрою на коронавірусну інфекцію. Обидва - молоді чоловіки, що днями повернулися з поїздки за кордон", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що остаточний діагноз буде встановлено за результатами лабораторних досліджень.

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Аналізи госпіталізованих відправили до Києва, результат очікують сьогодні.

Зараз медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

У Житомирській області перевіряють трьох хворих, щодо яких є підозра на зараження коронавірусом, заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, пише Укрінформ.

"Один випадок зараз перевіряється у Новограді-Волинському, а два – у Житомирі, зокрема у дитячій лікарні та в обласній лікарні. Сьогодні чекаємо результатів цих трьох випадків", - розповів Бунечко.

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Він додав, що в області коштом резервного фонду планують закупити у КНР сучасний діагностичний апарат для швидкого виявлення коронавірусної інфекції. На це виділили майже півтора мільйона гривень. На Житомирщині апарат очікують упродовж 3 тижнів.

У Вінницькій області станом на вівторок з підозрою на коронавірус госпіталізували пацієнта, який прибув з епідемічних територій, повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

"Станом на сьогодні знято дві підозри на ГРВІ, викликані коронавірусом. Однак маємо знову одну нову підозру на коронавірус. Йдеться про людину, яка прибула з епідемічної території", - повідомив Скальський.

За його словами, пацієнт на стаціонарному лікуванні в палаті-боксі під постійним медичним наглядом. Зараз стан пацієнта задовільний.

Епідеміологи вже визначили всіх осіб, які контактували з цією людиною. Вони самоізолювався і перебувають під медико-санітарним наглядом.