Компанія SCM Ахметова запропонувала Зеленському та Шмигалю створити Штаб з економічного здоров'я України

Про це йдеться в офіційній заяві SCM Рината Ахметова щодо ініціативи зі створення Штабу з економічного здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

"Коронавірус став причиною проблем у світовій економіці та економіці України. Карантинні заходи, спрямовані на збереження життя людей, неминуче ведуть до зниження економічної активності. Влада більшості країн світу вживає активних заходів для запобігання економічній кризі. Україна - не виняток. Великий бізнес має намір активно допомагати владі. Компанія SCM звертається до Президента і Прем'єр-міністра з ініціативою про створення Штабу з економічного здоров'я України", - йдеться в заяві.

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"Мета створення Штабу - спільними зусиллями влади і бізнесу знайти інструменти для збереження економічного здоров'я країни в нинішніх складних умовах", - акцентували в компанії.

"Пропонуємо невідкладно розглянути на засіданні Штабу з економічного здоров'я України заходи підтримки:

населення;

медицини;

регіонів;

малого та середнього бізнесу;

базових галузей економіки.

Компанія SCM готова делегувати своїх найкращих професіоналів у Штаб з економічного здоров'я України. Закликаємо зробити це і інших представників великого національного бізнесу", - додали в SCM.

"Криза - це не тільки проблеми, а й можливості. Штаб з економічного здоров'я України повинен стати мозковим центром відродження нашої країни. Спільними зусиллями ми повинні зробити економіку України сильнішою і стійкішою", - резюмували в Ахметова.