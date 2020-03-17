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17.03.20 17:40

McDonald's закривається на карантин, продовжить приймати замовлення в McDrive і сервісі доставки

Підприємство з іноземними інвестиціями (ПІІ) "МакДональдз Юкрейн Лтд." (Київ), що розвиває в Україні американську мережу ресторанів швидкого харчування McDonald's, закриває всі заклади мережі на карантин, але продовжить приймати замовлення в McDrive і через сервіс доставки Glovo.

McDonald's закривається на карантин, продовжить приймати замовлення в McDrive і сервісі доставки

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в пресрелізі компанії.

"Сьогодні Кабінет міністрів ухвалив рішення про обмеження роботи всіх закладів громадського харчування для запобігання поширенню коронавіруса на період з 17-го березня до 3-го квітня 2020 року "МакДональдз"зачиняє свої двері на цей період ... Ми продовжуємо забезпечувати безконтактні замовлення через додаток Glovo і McDrive", - зазначили у компанії.

Крім того, компанія посилює заходи безпеки, а також рекомендує обмежити переміщення і залишатися вдома.

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Як повідомлялося, в грудні-2019 в партнерстві з міжнародним сервісом Glovo запустили сервіс доставки їжі в Києві.

Мережа ресторанів McDonald's в Україні обслуговує близько 350 тис. відвідувачів щодня. Штат співробітників налічує близько 7,5 тис. осіб.

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