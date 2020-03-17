"Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з тим, що частина торгівельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані в них, у найближчі наші відділення", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнили, що в ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ - відділення працюють у штатному режимі.

Отже зміни стосуються таких відділень:

Одеса

∙ Відділення №84 - Всі посилки перенаправляються на відділення №90

∙ Відділення №93 - Всі посилки перенаправляються на відділення №28

∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №26

∙ Відділення №42 - Всі посилки перенаправляються на відділення №94

Одеська область

∙ Відділення №5 у Чорноморську - Всі посилки перенаправляються на відділення №2

∙ Відділення №3 у Білгород-Дністровському - Всі посилки перенаправляються на відділення №1

Львів

∙ Відділення №77 - Всі посилки перенаправляються на відділення №55

∙ Відділення №78 - Всі посилки перенаправляються на відділення №69

Черкаси

· Відділення №22 (Будинок торгівлі) Всі посилки перенаправляються на відділення №15

· Відділення №14 (ТЦ "Депот") - Всі посилки перенаправляються на відділення №2

Київ

· Відділення №322 (ТЦ Олімпійский) - Всі посилки перенаправляються на відділення №150

· Відділення №138 (Спортлайф, Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №149

· Відділення №261 (ТЦ "Проспект") - Всі посилки перенаправляються на відділення №318

· Відділення №164 (ТЦ "Квадрат" Троєщина) - Всі посилки перенаправляються на відділення №67

Херсон

Відділення №19 (ЦУМ) - Всі посилки перенаправляються на відділення №6

Вінниця

· Відділення №35 - Всі посилки перенаправляються на відділення №23

· Відділення №25 (ТЦ Барбара) - Всі посилки перенаправляються на відділення №14

· Відділення №22 (маг. "Грош") - Всі посилки перенаправляються на відділення №7

· Відділення №36 (ТЦ Квартал) - Всі посилки перенаправляються на відділення №16

Луцьк