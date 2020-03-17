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17.03.20 17:15

"Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Компанія "Нова пошта" тимчасово закриває відділення, розташовані в тих торгово-розважальних центрах, які закрили через введення в Україні карантинних заходів.

"Нова пошта" на час карантину закриває відділення, розташовані в ТРЦ. СПИСОК

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку з тим, що частина торгівельно-розважальних центрів в Україні повністю закривається і до них не буде доступу, ми тимчасово перенаправляємо весь вантаж і посилки з відділень, які розташовані в них, у найближчі наші відділення", - сказано в повідомленні.

У компанії уточнили, що в ТРЦ, де є продуктові магазини, аптеки і до яких є доступ - відділення працюють у штатному режимі.

Отже зміни стосуються таких відділень:

Одеса

Одеська область

Львів

Черкаси

Київ

Херсон

Вінниця

Луцьк

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