ПЦУ вводить обмеження богослужінь у зв'язку з коронавірусом, - Зоря

Припинити проведення богослужінь в храмах або змінити їх порядок так, щоб в них брала участь дозволена карантинними заходами кількість осіб, ухвалив синод Православної церкви України. Про це в Facebook повідомив прессекретар синоду архієпископ Євстратій Зоря, передає Цензор.НЕТ.

Конкретні обмеження богослужінь будуть вводитися залежно від рішень, прийнятих органами влади і місцевого самоврядування.

Літургії будуть проводитися в присутності дозволеної кількості осіб. Вірян просять залишатися вдома, приєднуючись до спільної молитви за відеотрансляції.

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Охочі висповідатися й причаститися зможуть зробити це протягом усього дня.

Протягом дня храми ПЦУ залишатимуться відкритими для особистого відвідування, молитви і бесіди зі священиком, при дотриманні загальних правил проти інфекції.