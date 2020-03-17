COVID-19: Молдова ввела надзвичайний стан

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Таке рішення було прийнято у вівторок одноголосно всіма присутніми на засіданні депутатами.

"Ми пропонуємо ввести НП терміном на 60 днів, виходячи із загальної ситуації в Європі та інших країнах. Ситуація складається вкрай тривожною. Ми не можемо знати, що буде через два тижні або через місяць, чи зможемо прийти в парламент і вимагати продовження НП. Я буду тільки радий, щоб ситуація покращилася і не було б необхідності зберегти надзвичайний стан упродовж 60 днів. Я відразу прийду в парламент і попрошу скасувати це положення", - підкреслив прем'єр Іон Квку.

Він також запевнив, що уряд не має наміру вводити заходи з обмеження прав і свобод людини або обмеження свободи слова і ЗМІ.

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"Ми не маємо наміру вдаватися до цього. Але ми будемо припиняти поширення паніки, брехні, дезінформації. Тому будемо застосовувати санкції до тих, хто поширює таку інформацію або провокують паніку в суспільстві", - заявив Кику.

В умовах надзвичайного стану комісія з надзвичайних ситуацій отримує додаткові повноваження, її рішення стають обов'язковими для всіх органів державного управління, економічних агентів. Рішення комісії, яка проводитиме засідання щодня, набувають чинності з моменту прийняття, а потім публікуються в "Офіційному моніторі".

У Молдові зареєстровано 29 випадків зараження коронавірусом. З 14 березня введено "червоний код" - вищий ступінь вжиття заходів безпеки у боротьбі з інфекцією. У країні вже скасовані заняття у всіх навчальних закладах, закриті кордони, скасовано авіасполучення і закритий аеропорт Кишинева. Також скасовано всі міжнародні поїзди і автобусні маршрути. Також закриті всі торгові центри, магазини, ресторани, бари, кафе, за винятком продовольчих магазинів, аптек і заправок.

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