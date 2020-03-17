Терористи з мінометів обстріляли наші позиції під Новотошківським - поранено двоє воїнів, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні зазначається: "Так, по позиціях українських захисників поблизу Новотошківського російські окупанти з мінометів калібру 82 мм випустили 15 мін. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали осколкових поранень.
Евакуаційною технікою військових доставили у військово-медичні установи, де їм оперативно була надана належна медична допомога. Стан здоров'я поранених задовільний.
Такі злочинні дії російських окупантів ще раз підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню і не бажає дотримуватися існуючих мирних домовленостей.
Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".