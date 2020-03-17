Листи не в руки, а в скриньку, посилки зберігатимуть безкоштовно, - Укрпошта змінює правила

Про це генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми робимо все для того, щоб обмежити контакти клієнтів з працівниками поштових відділень і максимально убезпечити усіх від можливості зараження вірусною інфекцією. Тому з 12 березня по 3 квітня 2020 р. (включно) Укрпошта частково змінює умови доставки, вручення та зберігання реєстрованих поштових відправлень "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта SmartBox", - зазначив він.

Так, рекомендовані поштові відправлення (крім листів з позначкою "Судова повістка") будуть вкладатись до абонентських скриньок адресатів. Якщо абонентська скринька несправна, адресатів інформуватимуть про надходження рекомендованих листів повідомленнями або через мережу інтернет, або через засоби зв’язку – домашні чи мобільні телефони.

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Рекомендовані листи з позначкою "Судова повістка" доставлятимуться відповідно до вимог Правил надання послуг поштового зв’язку.

Смілянський також підкреслив, що з 17 березня 2020 р. і до закінчення карантину в усіх об’єктах поштового зв’язку плата за зберігання реєстрованих поштових відправлень, зокрема "Укрпошта Експрес", "Укрпошта Стандарт" та "Укрпошта SmartBox" не стягується. Також безкоштовним буде зберігання вхідних (імпортних) відправлень з-за кордону.

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