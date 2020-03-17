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17.03.20 18:33

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський. ТАБЛИЦЯ

Серед італійців молодше 30 років, які заразилися коронавірусом, летальних випадків не зафіксовано взагалі, а найбільший відсоток серед тих, кому за 70.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише журналіст Денис Казанський із посиланням на статистику смертності від коронавірусу в Італії.

Так, на групу 30-49 років припадає 0,7% смертей, а 88% летальних випадків - це люди, яким понад 70 років.

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 01

При цьому Казанський зазначає, що в Україні середня тривалість життя - 71,5 року, і середній українець просто не доживає до групи ризику коронавірусу.

"Звідси випливає питання доречності жорстких карантинних заходів, які введені в нас. Від розвалу економіки наслідки можуть бути ще гірші, ніж від пандемії", - підсумовує він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт №3219 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби".

88% смертей від коронавірусу в Італії - люди старше 70 років. Середній українець до такого віку не доживає, - Казанський 02

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