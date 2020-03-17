Міносвіти починає онлайн-трансляцію курсів з підготовки до ЗНО

Перша трансляція запланована на 18:30 17 березня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки.

З лекціями з української мови та літератури, біології, математики та історії України можна буде ознайомитися на телеканалі "Рада" і YouTube-каналі Міносвіти.

"Ми дуже вдячні нашим партнерам - EdEra, Prometheus, BeSmart і Освіторії - за те, що погодилися поділитися своїм контентом і дозволили транслювати його на телеканалі "Рада" і YouTube-каналі МОН. Ті, у кого є якісний інтернет, зможуть ознайомитися з уроками під час трансляцій і швидко вибрати для проходження кращий для себе курс. Ті, у кого немає якісного підключення, зможуть дивитися уроки на ТК "Рада"", - зазначила заступниця Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

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Сьогоднішня трансляція запланована з 18:30 до 21:00. Надалі вона буде проходити за таким графіком:

Середа: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

Четвер: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

П'ятниця: 8:00 - 9:00 і 18:30 - 21:00

Субота і неділя: 10:00 - 20:00 (6,5 годин з перервами)

Повні курси підготовки до ЗНО з тестами, завданнями і конспектами занять можна знайти на платформах онлайн-студій: EdEra, ILearn (Освитория), Prometheus, BeSmart