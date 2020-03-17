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17.03.20 18:53

Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації десять разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонену мінськими угодами зброю.

Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували шість обстрілів: двічі - поблизу Павлополя (5 мін з 82-мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Березового (зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (18 мін із мінометів калібру 120 мм), Широкиного (5 мін з 82-мм мінометів) і Славного (з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь чотири рази: двічі - в районі Новолуганського (5 мін з 82-мм мінометів, з протитанкового ракетного комплексу), а також поряд з Оріховим (5 мін із мінометів калібру 82 мм) і Новотошківського (15 мін з 82-мм мінометів).

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

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Також наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх евакуювали в військово-медичний заклад, де оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.

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