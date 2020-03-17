Від початку доби ворог 10 разів відкривав вогонь на Донбасі, поранено двох воїнів ОС, - пресцентр

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували шість обстрілів: двічі - поблизу Павлополя (5 мін з 82-мм мінометів, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), біля Березового (зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї), Старогнатівки (18 мін із мінометів калібру 120 мм), Широкиного (5 мін з 82-мм мінометів) і Славного (з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь чотири рази: двічі - в районі Новолуганського (5 мін з 82-мм мінометів, з протитанкового ракетного комплексу), а також поряд з Оріховим (5 мін із мінометів калібру 82 мм) і Новотошківського (15 мін з 82-мм мінометів).

"Підрозділи операції Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь", - сказано в повідомленні.

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Також наголошується, що внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень. Їх евакуювали в військово-медичний заклад, де оперативно надали необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, 16 березня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення.