Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.03.20 19:14

Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

Міськрада Чернівців тимчасово призупинила надання пільг на безкоштовний проїзд у громадському транспорті.

Щоб пенсіонери сиділи вдома, у Чернівцях скасували пільговий проїзд

Це рішення 17 березня на сесії підтримали 26 місцевих депутатів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради Чернівців.

"Це вимушений обмежувальний захід, який спонукатиме осіб похилого віку, які є групою ризику і найбільш уразливі до коронавірусу, менше пересуватися містом і залишатися вдома. Пільговий проїзд у тролейбусах і маршрутках буде відновлено після стабілізації епідемічної ситуації", - прокоментував рішення міський голова Олексій Каспрук.

Раніше в Чернівцях створили волонтерський штаб для доставки продуктів, ліків, засобів гігієни додому самотнім літнім людям.

Читайте також: У Чернівецькій області посилюють карантинні заходи через коронавірус: буде закрито спортзали, басейни, лазні та розважальні центри

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100