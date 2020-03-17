Суд взяв під варту фігуранта справи Гандзюк Левіна

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє кореспондент hromadske. Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури.

Засідання проходило лише за участі сторін справи через загрозу поширення в Україні коронавірусу.

Слідство просило взяти під варту Левіна наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, тиску на свідків, інших фігурантів справи, а також знищення речових доказів.

Захисник Левіна Ігор Мокін просив відпустити підзахисного під нічний домашній арешт або особисте зобов’язання. Адвокат наголошував на необґрунтованості підозри та недоведених ризиках.

Адвокат наголосив на тому, що його підзахисний після першого ув’язнення вирішив змінити своє життя та почав займатися волонтерською діяльністю. Також він зазначив, що коли Левін виїжджав з України, до нього не було жодних питань у правоохоронців.

Читайте також: Підозрюваного у вбивстві Гандзюк Левіна екстрадували в Україну, - СБУ

Сам підозрюваний Олексій Левін підтримав свого захисника та заперечив свою провину у злочині проти Катерини Гандзюк. У коментарі hromadske Левін пояснював, що у серпні 2018 року виїхав через хворобу дружини до Болгарії. Він обіцяє показати усі довідки та документи.

Як раніше повідомляло слідство, Олексій Левін влітку 2018 року отримав замовлення на організацію нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк. За це він отримав певну суму.

Надалі, за даними слідства, Левін залучив до злочину іншого фігуранта справи — Сергія Торбіна, а він знайшов виконавців. Водночас домовленість про напад відбувалася у дворі офісу ще одного фігуранта — Ігоря Павловського, який, стверджує слідство, знав про підготовку злочину. Роль Левіна підтверджується показами інших фігурантів, а також даними слідства.

За даними слідства, Левін надав Торбіну 5000 доларів на реалізацію нападу на Гандзюк. Коли вже затримали виконавців, Торбін просив у Левіна ще 2000 доларів для переховування. Той надав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокати Мангера намагалися зустрітися у в'язниці Болгарії з фігурантом справи Гандзюк Левіним: їм відмовили, - ZN.UA

Слідство окремо встановило, що Левін вже після виїзду з України фінансував родичів фігурантів, щоб ті мовчали. За інформацією слідства, підозрюваний замовник Мангер разом з Левіним запропонували Торбіну два варіанти нападу: облити кислотою або зламати руки та ноги. Безпосередньо з Торбіним контактував Левін.