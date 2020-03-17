З Єгипту повернулися 7 тисяч українців, - МЗС

Про це Міністерство закордонних справ повідомляє в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"За сьогодні вже понад 7000 громадян України повернулися додому: станом на 17:00 6112 українських туристів вилетіли з Шарм-ель-Шейха і 972 - з Хургади", - сказано в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що посольство і консульства оперативно працюють, щоб усі українські громадяни змогли повернутися додому.
За даними колишнього нардепа від "Самопомочі" Анни Романової, яка очолювала підкомітет з питань туризму, курортів та рекреаційної діяльності, на відпочинку в Єгипті зараз перебувають 60 тисяч українських туристів. Вона також зазначає, що деякі туроператори продовжують вивозити туристів на відпочинок у Єгипет, а страховики відмовляються відшкодовувати лікування хворих за кордоном туристів.
Майже 1000 українських туристів перебувають на карантині у трьох готелях, в яких були виявлені випадки зараження коронавірусом.
Для допомоги туристам, які потрапили в карантин, у Шарм-ель-Шейх вилетів консул України.