Чемпіонат України з футболу призупинено

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

Виконком УАФ ухвалив рішення зобов'язати відповідних організаторів змагань у період з 18 березня припинити проведення всіх змагань.

Таким чином, турніри Української Прем'єр-ліги, Кубка України, U-21 і U-19 УПЛ, ПФЛ, Вищої ліги чемпіонату України серед жіночих команд і Екстра-ліги, Кубка України з футзалу, ДЮФЛ, футзальних дитячо-юнацьких змагань і змагань серед команд у всіх вікових категоріях, всіх змагань з футболу та футзалу обласного, районного та міського рівня з 18 березня призупинено.

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