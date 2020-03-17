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17.03.20 19:47

Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові

Російське видання "Ведомости" опублікувало матеріал про закриття у зв'язку з карантином неіснуючого метро у Львові.

Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові

Новину було опубліковано на сайті "Ведомостей" о 15:17 за київським часом, і її досі не відредагували, інформує Цензор.НЕТ.

"Метро Києва, Харкова та Львова припинять роботу через поширення коронавірусу, заборону на роботу метрополітенів України оголосив президент Володимир Зеленський", - сказано в повідомленні.

Російські пропагандисти розповіли про закриття неіснуючого метро у Львові 01

Метрополітен в Україні є в Києві, Харкові та Дніпрі.

"Львівський метрополітен" - відомий інтернет-мем, який висміює російський шовінізм і українофобію. За легендою, він був побудований бандерівцями під час нацистської окупації міста в роки Другої світової війни з використанням рабської праці росіян, а його лінії мають форму тризуба.

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