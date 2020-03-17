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17.03.20 21:59

Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Державне підприємство "Новатор" у Хмельницькому екстрено переорієнтувало виробництво і запустило пошиття медичних марлевих пов'язок. Також на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3.

Підприємство "Укроборонпрому" запустило екстрене пошиття марлевих пов'язок, скоро почне виготовляти респіратори

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

"Новатор" планує виготовити 100 тисяч багаторазових марлевих пов'язок. Їх розподілять між підприємствами "Укроборонпрому".

"Підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і переорієнтовують виробництво: "Новатор" - шиє маски і планує першим в Україні виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроєкт" планує виготовляти дезінфікуючий розчин", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус.

Наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію високоякісних клапанних респіраторів FFP3 - поки на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

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