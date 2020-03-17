Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"Київський метрополітен призупиняє перевезення пасажирів з 23:00 17 березня попередньо до 3 квітня. У зв'язку з цим, КП "Київпастранс" нагадує маршрути наземного пасажирського транспорту, що дублюють гілки метро", - сказано в повідомленні.

Так, по червоній Святошинсько-Броварській лінії метрополітену від ст.м. Академмістечко до ст. м. Лісова курсуватимуть автобуси №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118, тролейбуси №№ 5, 7, 43, 50, трамваї №№ 1, 3, 14, 15, 18 і маршрутне таксі № 228.

По зеленій Сирецько-Печерській лінії від ст. м. Червоний Хутір до ст. м. Сирець курсуватимуть автобуси №№ 51, 63, 45, 91, тролейбуси №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к, трамваї №№ 14, 15, 18 і маршрутні таксі №№ 220, 516, 155, 166, 500.

По синій Куренівсько-Червоноармійській лінії від ст. м. Героїв Дніпра до ст. м. Теремки курсуватимуть автобуси №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119, тролейбуси №№ 11,12, 42Д, 43, 45, трамваї №№ 11, 12, 16, 17, 19 маршрутні таксі № 155, 166, 500.

Також у КМДА нагадали, що з 18 березня пасажирів без медичних масок не пускатимуть у громадський транспорт Києва.