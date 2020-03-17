Мінекономіки перевірятиме вартість продуктів і товарів першої необхідності, - заступник міністра Висоцький

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомив заступник міністра економрозвитку Тарас Висоцький.

Він додав, що ухвалений Верховною Радою закон щодо протидії розповсюдженню коронавірусної інфекції COVID-19 зобов'язує Кабінет Міністрів контролювати ціни на ліки, товари медичного призначення та соціально значущі товари.

За словами Висоцького, Мінекономрозвитку відстежуватиме ціни на борошно, хліб, макарони, гречку, рис, яловичину, свинину, сало, м'ясо птиці, варену ковбасу, молоко, сметану, сир, масло, яйця, цукор, соняшникову олію, картоплю і сіль.

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