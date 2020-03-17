Літнім людям заборонили виходити на вулицю в Сербії

Зокрема, вихід на вулицю заборонено особам старшим за 65 років, також для всіх громадян вводиться комендантська година ночі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Раніше в країні було введено надзвичайний стан. Уряд країни висловив обурення недисциплінованістю громадян після цього оголошення і анонсував посилення заходів та штрафів за порушення режиму.

"У зв'язку з тим, що ми не змогли забезпечити повну дисципліну, щоб убезпечити населення ми прийняли дуже непопулярні рішення, які мають зберегти людські життя... Від завтрашнього дня з 10 години заборонено вихід на вулицю особам старшим за 65 років, - заявив президент країни Олександр Вучич на екстреній пресконференції.

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Також вводиться заборона на переміщення осіб різного віку вулицями з 8 вечора до 5 ранку.

Контролюватиме дотримання цих заходів сербська армія.

За даними на ранок 17 березня в країні було зареєстровано 57 випадків коронавірусної інфекції.