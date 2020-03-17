У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Звільнену жінку звати Наталя Гриценко. Вона розповіла журналістам, що боялася принести коронавірус додому, тому що у неї дитина з інвалідністю.

"Мають бути комбінезони, ми повинні бути захищені, іди мий і тихенько йди додому. Я відмовилася. Було три захисні костюми, все. Нас було п'ятеро. І вони мене змушують. Не дай бог, я дитині принесу", - розповіла Гриценко журналістам.

Персонал лікарні розповів журналістам, що не вистачає дезінфікуючих засобів, захисних костюмів і масок. Медики, переважно молодший персонал, ідуть у відпустки, щоб не контактувати з хворими.

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Районна влада підтверджує, що в лікарні мало захисних засобів. Гроші є, кажуть чиновники, але купити засоби ніде - їх немає в продажу.

"Ми не можемо і не знаємо, де придбати. Тому ситуація патова", - пояснив депутат Житомирської облради Микола Григоренко.

"Важко купити, скажу відверто, купити хотів, але купити їх проблема", - сказав голова Радомишльської РДА Віктор Пулковський.