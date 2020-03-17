Українці, які залишилися в Австрії через карантин, прилетять завтра, - Щерба

Про це повідомив у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба, передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний Австрійським авіалініям, які завтра о 9:50 відправляють в Україну пасажирів, що не змогли вилетіти у зв'язку зі скасуванням рейсів цієї авіакомпанії. Також майте на увазі, що на літак є близько 70 квитків, які надійдуть у продаж. Для тих, хто застряг у Відні з вини Австрійських авіаліній, квиток коштуватиме 493 євро", - повідомив дипломат.

Також, за його інформацією, з Австрії в Україну вилетить чартер - "він буде, швидше за все, в четвер уранці". Вартість квитка - 149 євро.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на території Австрії залишилися близько 470 українців, які не змогли повернутися додому через введення країнами обмежувальних заходів і закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів про жорсткі карантинні заходи в цій країні і закликав читачів надсилати свої замальовки про життя і про організацію життя в умовах карантину: "Всі цікаві історії публікуватиму".

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