Українців зі Шрі-Ланки почнуть вивозити в середу, - Кулеба

Про це повідомив у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра (18 березня. - Ред.) повертаємо українців, які не могли виїхати з Шрі-Ланки", - написав він.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook розповів про виконану роботу щодо повернення зі Шрі-Ланки кількох сотень українських туристів.

За його словами, українське посольство звернулося до української громади на Шрі-Ланці, яка "допомагає втілити практичні рішення для повернення наших додому". Крім того, авіакомпанія Air Arabia підтвердила готовність виконати заплановані раніше додаткові рейси для громадян України 18, 20 і 21 березня і отримала необхідні дозволи на приліт в Україну. А Flydubai попросила дозволити приліт, а коли офіційний лист було надано, попросила інший, який уже теж надали. Міністр висловив сподівання, що запланований переліт відбудеться.

Тим, хто зараз на Шрі-Ланці, Кулеба порадив не намагатися виїжджати обхідними шляхами. "Переконайтесь, що ви надіслали свої контакти та інформацію про своє місце перебування до Посольства України в Індії та зареєструвалися в системі "ДРУГ". Ми вас витягнемо", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо, в Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їхніми словами, міжнародний аеропорт "Бориспіль" відмовився приймати літак.

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