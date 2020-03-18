Медматеріали й обладнання, апарати ШВЛ та гроші, - бізнес продовжує допомагати Україні в боротьбі з COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми з братом долучаємося до ініціативи допомогти лікарняним закладам регіону, у якому працюють наші компанії "Ензим" та "Кормотех", у боротьбі з COVID-19. Ініціативу запустила "Нова Пошта" на Полтавщині. Закликаємо підприємців в усіх містах долучитись. Ми закупимо медичні матеріали та обладнання на суму 4 млн грн для кількох лікарень Львова", - написала глава наглядової ради компанії "Ензим" Олена Вовк на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Засновник UFuture Василь Хмельницький повідомив у Facebook, що холдинг придбав в одну з лікарень Києва два апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ) і матеріали для їхнього функціонування.

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Співвласник і гендиректор TIS Андрій Ставніцер на своїй сторінці у Facebook написав про закупівлю для Одеської інфекційної лікарні двох апаратів ШВЛ і зазначив, що потрібні ще. "Їх неможливо знайти - якщо у вас є інформація, хто продає, будь ласка, напишіть", - сказав він.

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Президент групи DCH Олександр Ярославський повідомив у Facebook, що на озвучену Володимиром Зеленським національну програму виділив $2 млн, і ще $1 млн - на регіональну харківську.

За словами співзасновника Monobank Олега Гороховського, його колегам вдалося домовитися про закупівлю для українських лікарень 9 б/в ШВЛ у США за 248 тис. грн кожен з терміном поставки три тижні. Він уточнив у Facebook, що чотири апарати вже купили він, бізнесмени Євген Черняк, Андрій Федорів та Володимир Яценко.

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Нагадаємо, фінансувати придбання апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), а також інших засобів почали "Приватбанк", "Нова пошта" та благодійні фонди Яценюка, Пінчуків та Ахметова.

16 березня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із власниками і топменеджерами найбільших українських компаній і бізнес-груп. Говорили про допомогу з їхнього боку у протидії поширенню коронавірусу в Україні. Зокрема, буде створено окремий фонд на закупівлю ліків та інших необхідних засобів у період поширення коронавірусу.