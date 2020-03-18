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18.03.20 07:49

Чотири підозри на коронавірус зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА. ВIДЕО

У Вінницькій області 17 березня зафіксовано чотири підозри на коронавірус COVID-19.

Чотири підозри на коронавірус зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні на сайті Вінницької ОДА повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк.

За її словами, пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом. Ці люди прибули з епідемічної території. Нині стан пацієнтів задовільний.

Також Марусяк зазначила, що вже визначено контактних осіб, які самоізолювалися і перебувають під постійним медико-санітарним контролем.

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Крім того вона повідомила, що станом на 17 березня у Вінницькій області було знято дві підозри на гостре респіраторне захворювання, викликане коронавірусом COVID-19. Цим пацієнтам діагностовано наявність вірусів грипу "А".

Як повідомлялося, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.

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