Чотири підозри на коронавірус зафіксовано у Вінницькій області, - ОДА. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні на сайті Вінницької ОДА повідомила заступниця директора Департаменту охорони здоров'я Вінницької ОДА Надія Марусяк.

За її словами, пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні в боксованих палатах під постійним медичним наглядом. Ці люди прибули з епідемічної території. Нині стан пацієнтів задовільний.

Також Марусяк зазначила, що вже визначено контактних осіб, які самоізолювалися і перебувають під постійним медико-санітарним контролем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Радомишлі звільнили санітарку, яка відмовилася без захисного одягу мити палату після хворої на коронавірус, - ЗМІ

Крім того вона повідомила, що станом на 17 березня у Вінницькій області було знято дві підозри на гостре респіраторне захворювання, викликане коронавірусом COVID-19. Цим пацієнтам діагностовано наявність вірусів грипу "А".

Як повідомлялося, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.