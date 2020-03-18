Двох українських воїнів поранено на Донбасі, за добу - 10 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:
- двічі поблизу Павлополя - з 82-мм мінометів - 5 мін, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- неподалік населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм - 18 мін;
- неподалік Широкиного - з 82-мм мінометів - 5 мін;
- поруч із Славним - з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.
Чотири обстріли було здійснено в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- двічі в районі населеного пункту Новолуганське - з 82-мм мінометів - 5 мін, а також із протитанкового ракетного комплексу;
- поруч з Оріховим - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін;
- неподалік Новотошківського - з 82-мм мінометів - 15 мін.
Також повідомляється, що, крім цього, противник двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське - з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. При цьому наголошується, що українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.
"Учора, 17 березня, внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.
Від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ. Так, обстріл зі станкового протитанкового гранатомета було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населеного пункту Мар'їнка. За поточну добу втрат немає.