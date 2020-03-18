Тіла померлих від коронавірусу людей не несуть загрози зараження COVID-19, - ВООЗ

Про це заявив у вівторок на брифінгу в Женеві офіційний представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНН.

Відповідаючи на питання журналістів про те, чи є у ВООЗ рекомендації щодо охорони здоров’я працівників похоронних служб, яким доводиться займатися, зокрема, похороном померлих від COVID-19, Ліндмаєр нагадав, що патоген, що викликає цю хворобу, "поширюється повітряно-крапельним шляхом, а не так, як, наприклад, у випадку з Ебола".

"Тіло саме по собі не викликає зараження (у випадку з коронавірусною інфекцією COVID-19)", - пояснив він.

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Нагадаємо, станом на вечір 17 березня в Україні зафіксовано вже 14 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. З-поміж них - два летальні випадки.

Спалах та поширення коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, було вперше помічено у китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включно з Україною. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби пандемією.