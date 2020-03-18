У ЗСУ ввели низку обмежувальних заходів з метою протидії поширенню коронавірусу серед військовослужбовців, - Генштаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook.

"Збройні Сили України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID-19, та збереження здоров’я військовослужбовців та своєчасного проведення профілактичних заходів відповідно до статті 11 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19", наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13.03.2020 №663 "Про оптимізацію заходів щодо недопущення і поширення на території України випадків COVID-19", розпорядження першого заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України 31.01.2020. №2641/С "Щодо недопущення занесення та поширення у військових частинах Збройних Сил України захворювання, спричиненого корона вірусом", наказу Командувача Медичних сил Збройних Сил України від 07.02.2020 № 5 "Про затвердження методичних вказівок про заходи щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом COVID 2019" проводять заходи, що обмежують можливість поширення коронавірусу серед військовослужбовців та працівників ЗС України", - йдеться в повідомленні.



Відповідно до вищевикладеного, Генеральний штаб Збройних Сил України інформує всіх командувачів видів, родів військ (сил), керівників структурних підрозділів Генерального штабу Збройних Сил України та органів військового управління щодо:

– заборони службових відряджень посадових осіб до органів військового управління та відряджень за кордон;

– дозволу державним службовцям (за окремим рішенням) виконувати службові обов’язки за місцем проживання з дотриманням вимог чинного законодавства України щодо збереження державної таємниці та недопущення витоку службової інформації;

– забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог у службових приміщеннях (на робочих місцях), здійснювати постійне їхнє провітрювання та моніторингу стану здоров’я підлеглого особового складу;

– обмеження проведення службових нарад та заходів колективної підготовки;

– організації та забезпечення безумовного виконання Плану заходів щодо недопущення занесення і поширення у військових частинах Збройних Сил України випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої корона вірусом COVID2019.

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"Усім Збройним Силам України доведені рекомендації, які стосуються застосування гігієнічних правил, обмеження або призупинення участі у навчальних та масових заходах, обмеження або повністю призупинення поїздок до районів підвищеного ризику захворювання, проведення інформаційних заходів у сфері профілактики", - повідомили в Генштабі.

Зазначається також, що командування Медичних сил Збройних Сил України та військові медики адаптуються до нових викликів і потреб. Збройні Сили України працюють разом над мінімізацією ризиків для військовослужбовців та працівників ЗС України. Командування медичних сил ЗС України постійно відстежує ситуацію і буде інформувати про подальші дії.

Офіційні джерела отримання актуальної інформації:



Сторінка Кабінет Міністрів України: http://covid19.com.ua/

Сторінка Міністерство охорони здоров'я України: https://bit.ly/2Q5UHQu

Сторінка Центр громадського здоров’я України: https://bit.ly/2IAGyXm

Офіційний Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України "Коронавірус_інфо" з оперативною інформацією щодо ситуації з вірусом COVID-19 в Україні: https://bit.ly/39DEYQm



"Бережіть себе та своїх близьких!" - додали у відомстві.



