Найбільший в Україні ринок, де працює близько 60 тисяч осіб, закривається на карантин

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті ринку.

"У зв'язку зі зверненням Президента України та відповідно до постанови Кабінету Міністрів нашої країни від 16 березня 2020 №215 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів від 11 березня 2020 № 211" щодо запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, адміністрація Промтоварного ринку "7 кілометр" вводить обмеження в роботу ринку. Усі служби, структурні підрозділи та адміністрації торгових комплексів, які здійснюють роботу з громадянами, в тому числі бюро пропусків і договірний відділ припиняють прийом відвідувачів. Виняток становитимуть ті служби, які здійснюють надання невідкладної медичної допомоги та реагування на надзвичайні ситуації", - сказано в повідомленні.

Відповідний наказ по підприємству підписано 17 березня 2020 року директором ТОВ "Промтоварний ринок".

У зв'язку з надзвичайною ситуацією в країні, викликаною поширенням гострого респіраторного захворювання COVID-19, адміністрація звертає увагу підприємців - суб'єктів господарської діяльності, які здійснюють підприємницьку діяльність на території Промтоварного ринку, що Кабінетом Міністрів введено карантин до 3 квітня 2020 року на всій території України.

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Введений урядом країни карантин передбачає заборону з 17 березня до 3 квітня 2020 року роботу суб'єктів господарювання, які здійснюють прийом відвідувачів, в тому числі:

- підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе тощо),

- торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності,

- фітнес-центрів і закладів культури,

- торгового і побутового обслуговування населення, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, паливом, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності та діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту.

"З огляду на те, що адміністрація ринку не веде власну торговельну діяльність і не володіє повноваженнями втручання в господарську діяльність підприємців, - звертаємо увагу, що всі суб'єкти господарювання на ринку зобов'язані дотримуватися вимог і порядку роботи в період карантинних заходів, введених постановою Кабінету Міністрів.

Доступ суб'єктів господарської діяльності (фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб), їхніх представників, орендарів, найманих працівників, у торгові об'єкти і до належного їм майна здійснюється відповідно до встановленого графіка роботи промринку, як завжди, за перепустками.

Згідно з наказом, профільні служби ринку будуть продовжувати проводити щоденну посилену дезінфекцію громадських території промринку. Усі працівники підприємства будуть забезпечені засобами індивідуального захисту. Підприємці будуть поінформовані про запровадження державою вимог у межах надзвичайної ситуації і про можливі зміни в роботі.

Приносимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за розуміння", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКА: ТОВ "Промтоварний ринок" - найбільший оптово-роздрібний промтоварний ринок у Європі. (Адреса: Одеська область, Овідіопольський район, смт Авангард, вул. Базова, 20). На ринку працюють близько 60-ти тисяч осіб, 15 тисяч торгових і складських об'єктів (магазини, павільйони, контейнери, склади), 8 автостоянок. На території розташовуються автостанція, банк, мережа кафе і ресторанів, а також відділення поліції, пожежна частина, 3 медпункти і швидка допомога. Щодня Промтоварний ринок "Сьомий кілометр" відвідують до 200 тисяч осіб. Час роботи ринку: з понеділка по четвер - з 6:00 до 15:00, субота та неділя - з 6:00 до 16:00. П'ятниця - вихідний.