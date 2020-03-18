У перший день без метро Київ зупинився в заторах: найскладніше дістатися до центру з Лівого берега. КАРТА

Як показує карта Google, на цей момент найбільш проблематично дістатися до Правого берега, передає Цензор.НЕТ.

На Лівому березі на під'їздах до мостів утворилися серйозні затори, а вздовж "червоної" гілки від станції метро "Чернігівська" до "Лівобережної" на Броварському проспекті - один великий затор.

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Схожа ситуація і на проспекті Бажана вздовж "зеленої гілки" - авто стоять від "Позняків" до в'їзду на Південний міст.

Також затори спостерігаються на проспекті Перемоги від "Житомирської" до "Святошина" в напрямку центру.



