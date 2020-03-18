СOVID-19: у світі інфіковано 198,1 тис. осіб, померло 7954, вилікувалися 81,9 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса (США).

Кількість померлих зросла до 7 954 осіб. Водночас одужали від хвороби 81 960 осіб. Зокрема, в Китаї налічується 81 086 інфікованих коронавірусом COVID-19, померло 3 122 людини.

Другою країною за швидкістю поширення коронавірусу є Італія, тут зафіксовано 31 506 випадків зараження, а кількість жертв вже досягла 2 503 осіб. В Ірані вже інфіковані 16 169 осіб, кількість летальних випадків становить 988.

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В Іспанії заразилися коронавірусом 11 826 осіб, померли 533 людини.

Щодо інших країн Європи, то кількість заражених в Німеччині досягла 9360 осіб (вчора - 7272), померли - 26; Франції - 7695 (6650), померли 148, Швейцарії - 2700 (2330), померли - 27, Великій Британії - 1960 (1553), померли - 71, Норвегії - 1 471, померли - три, Нідерландах - 1710, померли - 43, Австрії - 1332, померли - 3.

Кількість заражених у США збільшилася до 6496 (данні за вчорашній день - 4661), померли - 105.

Найвищі показники зараження коронавірусом залишаються в штаті Нью-Йорк (1 тис. 653 людини), за ним ідують штати Вашингтон (1012), Каліфорнія (579), Нью-Джерсі (267), Массачусетс (218) і Флорида (210).

У материковому Китаї - 81050 хворих (померли 3223), Південній Кореї - 8413 (84).

Як повідомлялось, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.