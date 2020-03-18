Видача довідок про несудимість на руки припинена до 3 квітня, - МВС

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба МВС, передає Цензор.НЕТ.

" Повідомляємо, що у зв’язку з запровадженням карантину до 03.04.2020, в МВС України за адресою: Київ, вул. Академіка Богомольця, 10 призупиняється наручно видача довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, які громадяни замовляли онлайн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни можуть отримати довідку онлайн в електронному вигляді з використанням електронного підпису (фізичної особи) або BankID на сайті Головного сервісного центру МВС.

Також читайте: Штраф за порушення правил карантину може становити від 17 тис. до 32 тис. грн, - МВС. ІНФОГРАФІКА