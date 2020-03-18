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18.03.20 09:46

Обмежень для повернення українців у країну немає, - Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що повернення українців з інших країн в Україну є необмеженим і доступним у будь-який момент.

Обмежень для повернення українців у країну немає, - Криклій

Про це Криклій сказав у своєму зверненні на YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Жодного українця ми не залишимо. Усіх обов'язково повернемо. Для українців немає обмежень для повернення через кордон в Україну. Усі можуть у будь-який момент повернутися - і 15, і 17, і після", - зазначив міністр.

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Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський звернувся до застряглих за кордоном українців і розповів, що потрібно робити. Він також заявив, що "ми всіх вас повернемо".

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