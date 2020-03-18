Росія застосовує в окупованому Криму ті самі важелі тиску, як у Чечні, Дагестані та Інгушетії, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив агентству "Анадолу" глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров.

За словами Чубарова, незабаром після захоплення Криму, Кремль ініціював референдум, підсумки якого були вже підготовлені.

Чубаров зазначив, що кримські татари знову зіткнулися з тиском Росії.

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"Влада Росії заарештовує в Криму всіх, хто виступає проти анексії. Заарештовані кримські татари обвинувачуються в тероризмі. Росія застосовує в Криму ті ж важелі тиску, що використовуються в Чечні, Дагестані та Інгушетії. Подібна ситуація мала місце і в СРСР", - сказав глава Меджлісу кримсько-татарського народу.

Чубаров привернув увагу до спроб російської влади змінити етнічну карту Криму шляхом розміщення на півострові російських громадян.

"Кримських татар виживають з півострова. Замість них у Криму розміщують етнічних росіян. За даними ООН на 2019 рік, Росія переселила на Крим 140 тисяч жителів регіонів РФ. Експерти вважають, що ця цифра в рази більше. Те, з чим стикається населення Криму, можна назвати лише злочином", - констатував він.

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За словами Чубарова, після захоплення Росією Криму ситуація на півострові змінилася: "Жителі півострова позбавлені елементарних прав, в тому числі права на свободу вираження та зборів. За останні шість років в Криму не пройшло жодного мітингу".

Політик підкреслив, що Росія перетворила український півострів в одну велику військову базу, де розміщено найсучасніше озброєння. Крим став передовим плацдармом Москви в боротьбі з НАТО.

Глава Меджлісу кримських татар дав високу оцінку позиції Анкари в питанні підтримки прав кримських татар.

"Туреччина не має територіальних претензій до жодної країни світу. Анкара підтримує позицію Києва у кримському питанні. Позиція турецької сторони дуже важлива як для України, так і для кримських татар. Ми впевнені, що Туреччина не перегляне свою політику аж до повернення Криму Україні", - сказав Чубаров.