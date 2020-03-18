Першу смерть від коронавірусу зафіксовано в Молдові

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Минулої ночі померла перша людина в Молдові, яка померла від інфекції коронавірусу. Це жінка віком 61 рік", - сказала Думбревяну.

За її словами, у жінки був виявлений коронавірус 8 березня. Крім того, у неї були й інші захворювання - цукровий діабет і високий артеріальний тиск.

Міністерка повідомила, що двоє хворих вже вилікувалися, напередодні один був виписаний з лікарні.

Загалом у Молдові в період із 7 березня до сьогодні зареєстровано 30 хворих на коронавірус. 16 із них повернулися з Італії та Франції.

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