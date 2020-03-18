Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.03.20 10:04

Crown Agents отримало від МОЗ техзавдання на закупівлі для боротьби з коронавірусом: підписання контрактів почнеться протягом 48 годин

Британське закупівельне агентство Crown Agents отримало від Міністерства охорони здоров'я фінальну версію техзавдання на закупівлю медвиробів для запобігання поширенню та діагностики коронавірусу.

Crown Agents отримало від МОЗ техзавдання на закупівлі для боротьби з коронавірусом: підписання контрактів почнеться протягом 48 годин

Як повідомили в Crown Agents, підписання контрактів із постачальниками почнеться протягом 48 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля буде здійснюватися за прискореною процедурою. Ми вже готуємо відповідний пакет документів і паралельно направили в міністерство додаткову угоду про закупівлю. Ми робимо все можливе, щоб українські лікарні якнайшвидше отримали всі необхідні вироби для діагностики та запобігання поширенню коронавірусу", - зазначила глава представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмежень для повернення українців у країну немає, - Криклій

Як повідомлялося, 19 лютого уряд ухвалив постанову, згідно з якою Міністерство охорони здоров'я має закупити медвироби для запобігання проникненню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19. Як закупівельника залучено міжнародне закупівельне агентство Crown Agents.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100