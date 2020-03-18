Crown Agents отримало від МОЗ техзавдання на закупівлі для боротьби з коронавірусом: підписання контрактів почнеться протягом 48 годин

Як повідомили в Crown Agents, підписання контрактів із постачальниками почнеться протягом 48 годин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Закупівля буде здійснюватися за прискореною процедурою. Ми вже готуємо відповідний пакет документів і паралельно направили в міністерство додаткову угоду про закупівлю. Ми робимо все можливе, щоб українські лікарні якнайшвидше отримали всі необхідні вироби для діагностики та запобігання поширенню коронавірусу", - зазначила глава представництва Crown Agents в Україні Тетяна Коротченко.

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Як повідомлялося, 19 лютого уряд ухвалив постанову, згідно з якою Міністерство охорони здоров'я має закупити медвироби для запобігання проникненню і розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавірусом COVID-19. Як закупівельника залучено міжнародне закупівельне агентство Crown Agents.