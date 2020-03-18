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18.03.20 10:16

Хворі на коронавірус троє дітей та їхні матері в Чернівцях почуваються добре, - ОДА

У Чернівцях троє дітей та їхні матері, в яких підтвердили коронавірус 17 березня, почуваються добре, не мають лихоманки і підвищеної температури тіла.

Хворі на коронавірус троє дітей та їхні матері в Чернівцях почуваються добре, - ОДА

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Діти та їхні матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почуваються добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.

Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.

Нагадаємо, станом на 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.

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