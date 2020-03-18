Хворі на коронавірус троє дітей та їхні матері в Чернівцях почуваються добре, - ОДА

Про це повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Діти та їхні матері, в яких підтвердили коронавірус, наразі почуваються добре. Температури й лихоманки не мають, пневмонії також. Форма захворювання нескладна", - сказала Гусак.
Вона додала, що із 10 випадків захворювання на коронавірус на Буковині 7 - це контактні особи від людей, в яких виявили цю хворобу раніше.
Нагадаємо, станом на 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальні.