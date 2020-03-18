COVID-19 виявили у Киргизстані: троє хворих

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Азаттык", про це стало відомо на засіданні Республіканського штабу з запобігання та недопущення розповсюдження коронавірусної інфекції.

За словами міністра охорони здоров'я Космосбека Чолпонбаева, захворювання коронавірусом виявлено в ніч на 18 березня, але троє громадян прибули з Саудівської Аравії ще 12 березня.

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"Вони перебували вдома під наглядом медиків. 16 березня біля одного з них, жителя Сузакського району, підвищилася температура. Аналізи підтвердили зараження у нього і ще двох людей", - повідомив міністр.

За його словами, зараз всі троє в обсервації.