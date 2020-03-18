24 людини госпіталізовано у Львові з підозрою на коронавірус, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це інформувала Галина Слічна, керівник штабу ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м.Львові.
"Станом на ранок в Україні є 14 підтверджених випадків захворювань, з них 2 — летальні (Чернівці і Житомир). У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів. З цих 24 осіб 12 — це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону", - повідомила Слічна.
У відомстві нагадали про офіційні канали отримання інформації:
- офіційний сайт міської ради Львова: https://city-adm.lviv.ua/
- Facebook міського голови Львова: https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/
- Facebook: https://www.facebook.com/lvivVScoronavirus/
- Telegram: https://t.me/lvivVScoronavirus
- чат-бот: https://t.me/lviv_city_helper_bot
Як повідомлялось, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.