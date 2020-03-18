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18.03.20 10:21

24 людини госпіталізовано у Львові з підозрою на коронавірус, - міськрада

У Львові є 24 людини, госпіталізовані з підозрою на коронавірус, проте поки вони не підтверджені. Біоматеріал направлений до Києва для дослідження.

24 людини госпіталізовано у Львові з підозрою на коронавірус, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це інформувала Галина Слічна, керівник штабу ухвалення оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Covid-19 у м.Львові.

"Станом на ранок в Україні є 14 підтверджених випадків захворювань, з них 2 — летальні (Чернівці і Житомир). У Львові є 24 людини госпіталізовані, у всіх є епіданамнез — основи для підозри на коронавірус. В першу чергу, це те, що людина була за кордоном. З цих 24 людей є всі ознаки на захворювання, але лабораторно підтверджено того нема. Всі матеріали скеровано в Київ для проведення аналізів. З цих 24 осіб 12 — це мешканці міста Львова. Всі люди молодого віку, котрі повернулись з-за кордону", - повідомила Слічна.

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У відомстві нагадали про офіційні канали отримання інформації:

Як повідомлялось, згідно з даними МОЗ, 17 березня в країні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

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