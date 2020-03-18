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18.03.20 10:20

"Укртелеком" з 18 березня припиняє прийом абонентів на період карантину

Телекомунікаційна компанія "Укртелеком" з 18 березня припиняє фізичний прийом абонентів у своїх центрах обслуговування. Питання про послуги компанії будуть вирішувати дистанційно.

"Укртелеком" з 18 березня припиняє прийом абонентів на період карантину

Про це йдеться на сайті оператора, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що з 18 березня частину співробітників переводять на дистанційну роботу, ремонтні роботи проводитимуть без доступу в приміщення абонентів за винятком соціально важливих об'єктів.

Зазначається, що оператор продовжує безперервну діяльність, оскільки в умовах поширення коронавірусної інфекції зростає важливість надання послуг зв'язку.

"Укртелеком" радить звертатися на гарячу лінію за телефоном 0800506800, яка працює цілодобово.

Також можна скористатися формою зворотного зв'язку на сайті в розділі "Допомога". До оператора можна звернутися і через сторінку в соціальній мережі (в особисті повідомлення). Для швидкої обробки запиту під час звернення радять вказати: ПІБ абонента, номер телефону з кодом населеного пункту або номер особового рахунку та контактний номер для зв'язку.

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