В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.

"Світ знову потоне в грошах?)

Кілька останніх кроків у боротьбі з наслідками кризи 2020:

Штати увімкнули друкарський верстат.

- Загальна сума допомоги для подолання кризи перевищить $1,5 трлн

- Федеральна резервна система викупить облігацій на $700 млрд

- Зі свого боку ФРБ Нью-Йорка минулого тижня запропонувало понад $1 трлн у межах операції РЕПО.

МВФ виділить $1 трлн на порятунок країн, що розвиваються

і $50 млрд країнам, що постраждали від коронавірусу

ЄС пообіцяв виділити майже 40 млрд євро. і обговорює загальний обсяг допомоги 410 млрд євро Китай

Тільки на боротьбу з коронавірусом виділив $10 млрд

І запустив масштабну програму стимулювання виробництва за рахунок податкових послаблень і пільгових кредитів.

Народний банк Китаю зараз вливає в банки країни $79 млрд, знижуючи норму обов'язкових резервів для деяких банків з 1.5% до 1.0%.

Швеція

Шведський Riksbank ухвалив рішення надати банкам $51 млрд у вигляді кредитів зі строком на 2 роки і зі ставкою, що варіюється, еквівалентною значенням ставки репо, яка зараз становить 0%.

Південна Корея на минулому тижні пообіцяла витратити понад $13 млрд на фінансову підтримку підприємств і фізосіб і сподівається провести через парламент пакет заходів ще майже на $5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Економіка країни почала падати задовго до коронавірусу, це пряма відповідальність Зеленського, - Герасимов

Велика Британія виділить 300 млрд дол. на стимулювання економіки

5 млрд фунтів стерлінгів Велика Британія виділить Національній службі охорони здоров'я.

Постраждала найбільше за інших Італія виділить до 25 млрд євро.

Уряд Італії збирається запропонувати податкові пільги компаніям, виручка яких впаде на 25%.

Гонконг, уряд перекаже кожному дорослому жителю $1284 і знизить податок на прибуток майже для 2 млн працівників Японія на допомогу громадянам і бізнесу виділила еквівалент $4,1 млрд. Швейцарія виділить 10 млрд доларів, Південна Корея виділить 10 млрд доларів, Єгипет - 6 млрд. Росія створила фонд на 300 млрд руб ($4 млрд)

для компенсації доходів осіб, які опинилися на карантині.

- Для бізнесу запропоновані податкові канікули. (Туризму і авіаперевезень)

- Малому та середньому бізнесу пропонується надати квартальну відстрочку для виплати податків.

- Держкомпанії можуть отримати відстрочку до пів року для виплати дивідендів.

ЄБРР - 1 млрд єро на боротьбу з коронавірусом Україна ...

- поки нічого не виділила, програма кількісного пом'якшення, підтримки експортерів, роботодавців відсутня

- комплекс ухвалених податкових стимулів у сукупності дасть економіці до $100 млн

- антикризового штабу і програми досі немає.

Що далі?)", - розповів Амелін.









