В Україні відсутня програма підтримки експортерів і роботодавців в умовах коронавірусу, антикризового штабу досі немає, - Амелін

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, передає Цензор.НЕТ.
"Світ знову потоне в грошах?)
Кілька останніх кроків у боротьбі з наслідками кризи 2020:
- Штати увімкнули друкарський верстат.
- Загальна сума допомоги для подолання кризи перевищить $1,5 трлн
- Федеральна резервна система викупить облігацій на $700 млрд
- Зі свого боку ФРБ Нью-Йорка минулого тижня запропонувало понад $1 трлн у межах операції РЕПО.
- МВФ виділить $1 трлн на порятунок країн, що розвиваються
і $50 млрд країнам, що постраждали від коронавірусу
- ЄС пообіцяв виділити майже 40 млрд євро. і обговорює загальний обсяг допомоги 410 млрд євро
- Китай
Тільки на боротьбу з коронавірусом виділив $10 млрд
І запустив масштабну програму стимулювання виробництва за рахунок податкових послаблень і пільгових кредитів.
Народний банк Китаю зараз вливає в банки країни $79 млрд, знижуючи норму обов'язкових резервів для деяких банків з 1.5% до 1.0%.
- Швеція
Шведський Riksbank ухвалив рішення надати банкам $51 млрд у вигляді кредитів зі строком на 2 роки і зі ставкою, що варіюється, еквівалентною значенням ставки репо, яка зараз становить 0%.
- Південна Корея на минулому тижні пообіцяла витратити понад $13 млрд на фінансову підтримку підприємств і фізосіб і сподівається провести через парламент пакет заходів ще майже на $5 млрд.
- Велика Британія виділить 300 млрд дол. на стимулювання економіки
5 млрд фунтів стерлінгів Велика Британія виділить Національній службі охорони здоров'я.
- Постраждала найбільше за інших Італія виділить до 25 млрд євро.
Уряд Італії збирається запропонувати податкові пільги компаніям, виручка яких впаде на 25%.
- Гонконг, уряд перекаже кожному дорослому жителю $1284 і знизить податок на прибуток майже для 2 млн працівників
- Японія на допомогу громадянам і бізнесу виділила еквівалент $4,1 млрд.
- Швейцарія виділить 10 млрд доларів,
- Південна Корея виділить 10 млрд доларів,
- Єгипет - 6 млрд.
- Росія створила фонд на 300 млрд руб ($4 млрд)
для компенсації доходів осіб, які опинилися на карантині.
- Для бізнесу запропоновані податкові канікули. (Туризму і авіаперевезень)
- Малому та середньому бізнесу пропонується надати квартальну відстрочку для виплати податків.
- Держкомпанії можуть отримати відстрочку до пів року для виплати дивідендів.
- ЄБРР - 1 млрд єро на боротьбу з коронавірусом
- Україна ...
- поки нічого не виділила, програма кількісного пом'якшення, підтримки експортерів, роботодавців відсутня
- комплекс ухвалених податкових стимулів у сукупності дасть економіці до $100 млн
- антикризового штабу і програми досі немає.
Що далі?)", - розповів Амелін.