Лідери країн ЄС погодилися закрити зовнішні кордони на 30 днів для боротьби з коронавірусом, - фон дер Ляєн

Про це після саміту заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Під час саміту Європейської ради, що проходив по відеоконференції, держави-члени ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо прикордонних заходів, економіки, спільних державних закупівель та досліджень для боротьби з коронавірусом", - розповіла вона.

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У заяві на сайті Європейської ради йдеться, що для "обмеження поширення вірусу в глобальному масштабі лідери погодилися зміцнити зовнішні кордони, застосовуючи скоординоване тимчасове обмеження несуттєвих поїздок в ЄС на період 30 днів".

Лідери ЄС також схвалили керівні принципи, запропоновані Комісією, з управління кордонами.

"Ми повинні забезпечити пропуск ліків, продуктів харчування і товарів, і наші громадяни повинні мати можливість подорожувати у свої країни", - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Країни ЄС також наголосили на необхідності обміну інформацією, розробки вакцини і надання її всім нужденним.

Лідери ЄС вирішили відкласти черговий саміт, запланований на 26-27 березня. Вони домовилися провести ще одну відеоконференцію наступного тижня.